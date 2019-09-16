Русский Киселев порадовался успехам украинизаторов

16.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если раньше молодые журналисты в Киеве предпочитали в быту общаться на русском языке, то сегодня они все чаще переходят на украинский.

Об этом в ходе опубликованного киевским журналом «Новое время» интервью с российской либеральной телеведущей Ксенией Собчак заявил бывший московский журналист Евгений Киселев, осевший в Киеве.

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Он не согласился с Собчак, сказавшей, что Россия и Украина имеют общий язык.

«А вот и нет. В Украине все больше говорят по‑украински. Я вам могу сказать, что разница между той Украиной, которую я увидел 11 лет назад, когда только приехал сюда жить и работать, и нынешней Украиной заключается в том, что тогда молодое поколение, мои молодые коллеги-журналисты, по крайней мере, в быту между собой говорили больше по‑русски. А сегодня я смотрю на молодых журналистов, которым по 20–25 лет, новое поколение – большинство из них уже в быту между собой пользуются украинским языком.

Мне очень хотелось бы, чтобы вы вышли из этой студии, уехали из Украины с ощущением того, что все‑таки мы разные народы – украинский и русский. Это я вам как русский человек и политический украинец говорю. До восстановления отношений нам очень далеко», – сказал Киселев.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор»,Киселев пожаловался, что для украинцев он остается чужим москалем.