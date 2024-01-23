Русский патриарх поддержал борьбу против Запада за спасение Малороссии

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обвинил Запад в разрушении православной церкви на Украине и подготовке к уничтожению украинского народа.

Об этом он заявил сегодня на XII Рождественских Парламентских встречах, организованных в Совете Федерации в рамках XXXII Международных Рождественских образовательных чтений «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При попустительстве и молчаливом одобрении Запада сегодня совершается величайшее преступление – руками киевского режима осуществляется практическое уничтожение Украинской Православной Церкви. Русская Церковь молилась о мире на Украине, начиная с 2014 года, когда произошли трагические события, связанные с госпереворотом. Наша молитва была и о том, чтобы не случилось нового глобального противостояния. Но уже начало конфликта показало всю глубину неприятия наших ценностей, неготовность искать пространство для мирного сосуществования и убежденность западных и прозападных сил в собственном величии. Мы не увидели от западных политиков ничего, кроме желания нанести стратегическое, а затем и военное поражение нашему Отечеству, которое бы лишило нас суверенного развития», – сказал Патриарх.

Он считает, что следующим этапом станет уничтожение украинского народа.

«Требования к кандидатам на вхождение в ЕС предсказуемы. Признание на законодательном уровне аморальных явлений: разрушительной гендерной идеологии, однополых союзов, возможности смены пола, феминизма, чайлдфри, эвтаназии. Признав и усвоив все это, в Европейском союзе окажется уже не народ Украины, а население с перевёрнутым представлением о добре и зле, лишенное собственной духовной и культурной идентичности. И об этой опасности должен знать украинский народ. Думаю, до кого-то на Украине мои слова дойдут», – сказал Кирилл.

Он уверен, что «политика разжигания ненависти между Россией и Малороссией рано или поздно получит свою оценку на суде мировой истории и на Суде Божьем», а в интересах Украины – быть вместе с Россией.