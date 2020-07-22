«Русский след» луцкого террориста оказался гомосексуально-азовским

22.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Террорист Максим Кривош, взявший в заложники пассажиров автобуса в Луцке, проходил службу в одиозном карательном подразделении.

Об этом, передает «ПолитНавигатор», пишет «Коммерсант».

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Издание утверждает, что связалось с одним из знакомых террориста, его бывшим сослуживцем по подразделению «Азов» (сформировано из неонацистов, расистов и праворадиклов) Феофаном Добролюбовым.

«Он давно угрожал что-то такое выкинуть, – охарактеризовал Добролюбов Кривоша. – Мы вначале вместе состояли в батальоне «Азов», и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения».

При этом Добролюбов уточнил, что речь идет о «гомосексуальных связях» Кривоша.

Примечательно, что ранее на Украине поспешили заявить о «русском следе» в деле луцкого террориста.

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