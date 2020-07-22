22.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Криминал, нацизм, Политика, Украина
Просмотров:

«Русский след» луцкого террориста оказался гомосексуально-азовским


Террорист Максим Кривош, взявший в заложники пассажиров автобуса в Луцке, проходил службу в одиозном карательном подразделении.

Об этом, передает «ПолитНавигатор», пишет «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание утверждает, что связалось с одним из знакомых террориста, его бывшим сослуживцем по подразделению «Азов» (сформировано из неонацистов, расистов и праворадиклов) Феофаном Добролюбовым.

«Он давно угрожал что-то такое выкинуть, – охарактеризовал Добролюбов Кривоша. – Мы вначале вместе состояли в батальоне «Азов», и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения».

При этом Добролюбов уточнил, что речь идет о «гомосексуальных связях» Кривоша.

Примечательно, что ранее на Украине поспешили заявить о «русском следе» в деле луцкого террориста.


Читайте также: Задержание террориста в Луцке оборачивается скандалом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть