22.07.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Украина
Просмотров:

Видео задержания террориста в Луцке оборачивается скандалом


Комментаторы обнаружили более чем странное поведение украинских силовиков, изучив видео задержания террориста, захватившего заложников в автобусе в Луцке.

Одесский журналист Юрий Ткачев опубликовал в своем блоге разбор записи момента, когда к автобусу подъезжает БТР со спецназом и бросает гранату. Ткачев обращает внимание, что в этот момент террориста в салоне уже нет – он находится в углу кадра, несколько минут о чем-то беседуя с полицейским. И лишь затем прибывшая «Альфа» валит мужчину на землю и заковывает в наручники.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Боевик УНА-УНСО Назар Приходько публикует другой фрагмент записи событий в Луцке – здесь видно, что террорист после телефонного разговора с Владимиром Зеленским сам вышел из автобуса, был без оружия и заявил о готовности сдаться.

«БТР, граната и силовики появились тогда, когда выходили заложники. Шапито и профанация всех силовых ведомств», – резюмирует Приходько.


«Закрывая тему фарса в Луцке. Как все-таки хорошо, что террорист потребовал именно то, что лучше всего в жизни умеет делать президент Зеленский – записывать видосики. Попался бы другой террорист или не такой продвинутый президент, и могла бы быть трагедия», – язвительно комментирует боевик АТО Роман Доник.

Ранее экс-сотрудник МВД Украины и бывший глава украинского нацбата «Крым» Станислав Краснов назвал кадры задержания террориста в Луцке свидетельством «полной импотенции «правоохранительных» органов».

Напомним, что Зеленского в Киеве уже подозревают в инсценировке захвата заложников в Луцке.

В свою очередь, медиа-обслуга главы МВД Арсена Авакова заявляет, что Зеленский «прогнулся» под террориста.

С такой оценкой, кстати, согласен российский военкор Александр Коц – он полагает, что луцкий террорист Максим Кривош добился главного – смог «нагнуть» президента Украины Владимира Зеленского на глазах всего мира.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть