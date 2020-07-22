Видео задержания террориста в Луцке оборачивается скандалом

22.07.2020, Киев, Михаил Рябов

Комментаторы обнаружили более чем странное поведение украинских силовиков, изучив видео задержания террориста, захватившего заложников в автобусе в Луцке.

Одесский журналист Юрий Ткачев опубликовал в своем блоге разбор записи момента, когда к автобусу подъезжает БТР со спецназом и бросает гранату. Ткачев обращает внимание, что в этот момент террориста в салоне уже нет – он находится в углу кадра, несколько минут о чем-то беседуя с полицейским. И лишь затем прибывшая «Альфа» валит мужчину на землю и заковывает в наручники.

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Боевик УНА-УНСО Назар Приходько публикует другой фрагмент записи событий в Луцке – здесь видно, что террорист после телефонного разговора с Владимиром Зеленским сам вышел из автобуса, был без оружия и заявил о готовности сдаться.

«БТР, граната и силовики появились тогда, когда выходили заложники. Шапито и профанация всех силовых ведомств», – резюмирует Приходько.

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«Закрывая тему фарса в Луцке. Как все-таки хорошо, что террорист потребовал именно то, что лучше всего в жизни умеет делать президент Зеленский – записывать видосики. Попался бы другой террорист или не такой продвинутый президент, и могла бы быть трагедия», – язвительно комментирует боевик АТО Роман Доник.

Ранее экс-сотрудник МВД Украины и бывший глава украинского нацбата «Крым» Станислав Краснов назвал кадры задержания террориста в Луцке свидетельством «полной импотенции «правоохранительных» органов».

Напомним, что Зеленского в Киеве уже подозревают в инсценировке захвата заложников в Луцке.

В свою очередь, медиа-обслуга главы МВД Арсена Авакова заявляет, что Зеленский «прогнулся» под террориста.

С такой оценкой, кстати, согласен российский военкор Александр Коц – он полагает, что луцкий террорист Максим Кривош добился главного – смог «нагнуть» президента Украины Владимира Зеленского на глазах всего мира.