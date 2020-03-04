Русский театр отказался праздновать День Победы в Великой Отечественной войне

04.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Николаевский академический художественный русский драматический театр решил праздновать 9 мая после скандала в местном облсовете.

Так, на заседании комиссии по вопросам культуры секретарь Светлана Гладун пожаловалась, что драмтеатр отказался проводить праздничные мероприятия в честь Дня Победы, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на «Новости-N».

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«Должно быть распоряжение главы ОГА об утвержденном плане мероприятий. Я, например, слышала, что Русский театр отказался вообще на эту тему что-либо проводить и делать. Это ненормально. У областной администрации должен быть указ, чтобы они обеспечили. Они все деньги получают наши, они всю жизнь ставили постановки, ветеранов приглашали, а тут, извините, они отказываются», – возмутилась Гладун.

При этом в руководстве театра заверили, что мероприятия все же состоятся 9 мая, только посвящены будут не Великой Отечественной, а Второй мировой войне.

«По словам администрации руссдрама, у них давно запланировано мероприятие в День Победы, которое также есть в афише на май. В доказательство, руководство театра предоставило афишу, где указано, что 9 мая в 11.00 будет праздничный концерт «Ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне», – оправдываются в театре.

Напомним, после госпереворота на Украине стали активно открещиваться от общей с Россией истории и достижений СССР. Так, парламент законодательно вывел из официального оборота термин Великая Отечественная война.

Также власти проводят кампанию по замене празднования Дня Победы 9 мая на «день примирения», который отмечается 8 мая.

А во время своего недавнего интервью журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет отмечать 75-ю годовщину Победы над немецко-фашистскими войсками.