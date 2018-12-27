Русских дипломатов не пускают в тюрьму Львова, где убили россиянина

27.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Представителям российского посольства на Украине чинят препятствия по допуску в колонию, где произошло убийство ополченца ЛНР – гражданина РФ Валерия Иванова, добровольца из Архангельска, приехавшего на защиту Донбасса, а затем попавшего в плен и осужденного украинскими властями по статье «терроризм».

Об этом в эфире канала «Open Ukraine» рассказал известный адвокат Валентин Рыбин, защищающий многих участников Русской весны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, к сожалению, не обладаю информацией относительно причин смерти данного гражданина РФ, однако хочу отметить в данном вопросе достаточно пассивную роль того незначительного российского дипломатического представительства на Украине. Там есть проблемы с выездом представителя в колонию, где произошла данная ситуация», – заявил адвокат.