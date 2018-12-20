Украина озвучила нелепую версию смерти россиянина во Львове

20.12.2018, Луганск, Владимир Гладков

На требование проведения экспертизы под международным контролем убийства в украинской тюрьме российского добровольца Валерия Иванова, вставшего на защиту Донбасса, в Киеве поспешили заявить, что это был несчастный случай.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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«Мы ожидаем серьезного сопротивления Киева по этому вопросу. После наших заявлений на Контактной группе в Минске, требований передать тело родственникам в ЛНР и проведения экспертизы с международным контролем представители Киева сообщили, что расследование уже проведено украинской прокуратурой, и это был несчастный случай.

Якобы Иванов полез вкручивать лампочку, упал на бетонный пол и ударился затылком, от чего наступила смерть. А по поводу передачи тела – в Киеве сообщили, что по украинским законам могут отдать только в РФ. Их нисколько не смутило, что ещё сегодня утром его фамилия была в списках на обмен его по обмену готовы были передать в ЛНР», – рассказал Мирошник.

«ПолитНавигатор»: А откуда узнали, что его забили до смерти? Почему есть основания не верить версии украинской стороны?

Родион Мирошник: Это сообщение двое суток тому мы получили от его сокамерников, которые сообщили, что Иванов был жестоко избит охраной и брошен в карцер, где и умер.

«ПН»: Что можно сказать насчет утверждения Ирины Геращенко (уполномоченного представителя Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы в Минскес – ред.), будто Украина была готова Иванова отдать на обмен весной, но якобы Россия сама не захотела? И поясните, почему именно ЛНР добивается выдачи тела?

Р.М.: Иванов воевал за ЛНР в составе Народной милиции. По нашему требованию ещё год назад его включили в список для обмена, но буквально в день обмена лично Геращенко вычеркнула из списка около двух десятков россиян, в том числе и Иванова. Их вернули в тюрьму, чтобы попытаться провести обмен с Россией. Но это далеко не Минский процесс. Они в обмен требовали украинцев, осуждённых совершенно за иные преступления. То есть это уже задача втянуть РФ как сторону конфликта.

В ЛНР у Валерия Иванова осталась гражданская жена. Она добивалась его обмена, сейчас – выдачи тела.

«П.Н.»: Известно, кого требует Киев на обмен от России взамен россиян?

Р.М.: Мы не рассматриваем этот вариант в Минске. Это совсем другая история, с которой Киев должен обращаться к РФ вне Минского формата. Мы занимаемся обменом военнопленных, воевавших за республики и попавших в плен. Ни их национальность, ни гражданство нас не интересует, они защитники ЛНР, и мы их должны вернуть.

«ПН»: Раньше Ирина Геращенко заявляла, что Киев не хочет отдавать на обмен с республиками арестованных в Киеве, Харькове, Одессе – мол, они не имеют отношения к Донбассу. Есть изменения по этому вопросу?

Р.М.: Уже год нет обменов! Они так заботятся о своих военнопленных, что год не могут решиться их поменять.

В Минских соглашениях закреплена схема обмена «всех на всех». То есть мы отдаём всех, кто известен Киеву, они нам всех, кого мы затребовали у них, но они стремятся перейти на обмен то по головам, то по непонятным формулам, цель которых отдать как можно меньше.

«ПН»: А что вообще можно рассказать об Иванове? Как он проявил себя в ополчении, как попал в плен?

Р.М.: К сожалению, я его лично не знал. Знаю, что воевал в Чечне, к нам как доброволец приехал. Отказался писать прошение к Путину забрать его в РФ.

«ПН»: А почему отказался?

Р.М.: Согласен был на обмен с ЛНР.