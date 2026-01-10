«Русских спонсоров больше нет». Трамп поручил Рубио готовить Майдан на Кубе

Дональд Трамп на кураже после похищения венесуэльского президента Марудо перешел к угрозам в адрес Кубы.

«Куба в плачевном состоянии. Она зависела от Венесуэлы в плане нефти и денег. Никто не знает, что будет с Кубой дальше. Дела у них идут из рук вон плохо, они по всем параметрам отстают от развитых стран. У нас много замечательных американцев кубинского происхождения. И я бы сказал, что Марко (Рубио) вполне вписывается в эту категорию», – заявил Трамп, указывая на госсекретаря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рубио намекнул на организацию Майдана:

«Главная проблема Кубы – ей управляют некомпетентные люди. Они сделали выбор в пользу политического контроля над своим народом, а не в пользу функционирующей экономики. И это им сходило с рук на протяжении 60 с лишним лет, потому что у них были спонсоры. Сначала СССР, а в последнее время Венесуэла. Но теперь этого нет. Таким образом, у тех, кто управляет Кубой, есть выбор. Они могут либо создать настоящую страну с настоящей экономикой, в которой их народ сможет процветать, либо сохранить свою несостоятельную диктатуру, которая приведет к системному и общественному коллапсу… Мы надеемся, что они сделают правильный выбор. Мы не заинтересованы в дестабилизации Кубы, но это будет их вина».

Российский политолог Марат Баширов расшифровывает:

«Логика понятна: военные перевороты, вторжения, морские блокады… Защищать Кубу можно, но только размещением на ней нашего ядерного оружия. Да, только так».

Публицист Олег Ясинский замечает: