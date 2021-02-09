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09.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Медицина, Политика, Россия
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«Русским таки удалось» – русофоб Бабченко признал эффективность «Спутника V»


России удалось создать рабочую и эффективную антиковидную вакцину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет беглый российский журналист-русофоб Аркадий Аркадий Бабченко, бежавший на Украину.

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«Прививаются повально. У меня в значительной мере российская лента – привились все. Антитела высокие. Русским таки удалось создать рабочую вакцину. Они ее сертифицировать просто не могут, бо дебилы. Но, мне кажется, на это начнут подзабывать болтеца», – пишет Бабченко (стилистика и орфография автора сохранена).

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали высокую эффективность российской вакцины, но призвали отказаться от «вражеского» препарата

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