«Русским таки удалось» – русофоб Бабченко признал эффективность «Спутника V»
России удалось создать рабочую и эффективную антиковидную вакцину.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет беглый российский журналист-русофоб Аркадий Аркадий Бабченко, бежавший на Украину.
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«Прививаются повально. У меня в значительной мере российская лента – привились все. Антитела высокие. Русским таки удалось создать рабочую вакцину. Они ее сертифицировать просто не могут, бо дебилы. Но, мне кажется, на это начнут подзабывать болтеца», – пишет Бабченко (стилистика и орфография автора сохранена).
Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали высокую эффективность российской вакцины, но призвали отказаться от «вражеского» препарата
Спасибо!
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