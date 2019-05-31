Русским языком не отделается. Москва выдвинула условие Зеленскому

31.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина увидит в лице России конструктивного партнера, если признает, что спровоцировала внутренний конфликт в Донбассе.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отвечая на вопрос о перспективах нормализации российско-украинских отношений.

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По его словам Россия давно подтвердила, что готова к возобновлению диалога с Украиной в той степени, насколько к этому будет готов Киев. Но при этом, говорит политик, важно, чтобы Украина была готова обращаться к проблемам, а не общаться в режиме деклараций, списывая всё на Россию.

«Ключ к нормализации находится в руках Киева. Главное, он должен признать кризис на юго-востоке внутренним конфликтом, порожденным и спровоцированным его политикой, не имеющим никакого отношения к Москве. Когда это произойдет, Украина увидит в лице России конструктивного партнера, чтобы находить решение проблем, которые в конечном итоге восстановят территориальную целостность страны. Но самое главное — будут приняты жителями юго-востока», – подчеркнул российский политик.

Также была затронута тема русскоязычности Зеленского, который часто в своих выступлениях переходит на русский язык.

«Становится как-то спокойнее за русскоязычных жителей Украины?», – поинтересовалось издание.

«Приветствовать это начинание, наверное, можно, но оно не является переломным. Определяющим обстоятельством будет отношение президента к закону о государственном языке, который в последние дни Порошенко у власти был поспешно принят. У нынешнего лидера есть все возможности, чтобы этот закон оспорить, добиться его пересмотра. Если не нынешним составом рады, то новым. И здесь Зеленский должен проявлять последовательность и настойчивость, если он хочет поменять языковую политику Украины. Простого использования русского языка в публичном пространстве недостаточно», – резюмировал Косачев.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», эксглава экс-глава предвыборного штаба Владимира Зеленского, руководитель партии «Слуга народа», политтехнолог Дмитрий Разумков дал понять, что ассимиляция русскоязычного населения будет проводиться более изощренными методами, нежели при прежнем режиме.