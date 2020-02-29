Украина хоронит свою промышленность по требованию МВФ – Землянский

29.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Международный валютный фонд выдвигает украинским властям требования, которые ухудшают социально-экономическую ситуацию в стране.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, отвечая на вопрос об украинской политике тарифообразования в сфере ЖКХ.

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«То, что мы имеем сейчас – правительство идет полностью по логике МВФ. МВФ говорит: «Ребята, невидимая рука рынка, либеральная модель, никаких дотаций со стороны государства, только субсидии малоимущим». Как эти субсидии и тарифы отразились на благосостоянии граждан, мы уже видим», – отмечает эксперт.

По его словам, требования МВФ угрожают украинской промышленности.

«Потому что опять же, возвращаемся к логике МВФ: «Ребята, никакой промышленности на территории Украины быть не должно, от слова «совсем». Промышленность сейчас потребляет порядка 10 миллиардов кубов – это львиная доля того газа, который мы импортируем, плюс, отечественная добыча идет туда. Вопрос: закладываться ли в перспективе 5-10 лет на потребление газа промышленностью или мы ее хороним? А пока мы ее, по логике, похороним», – резюмирует Землянский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские экономисты признают, что за последние годы Украина потеряла флагманы своей промышленности и планомерно превращается в сельскохозяйственное государство.