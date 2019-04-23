Русскоязычные украинцы совершили большую ошибку

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия будет вынуждена признать легитимность избрания президентом Украины Владимира Зеленского.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил российский дипломат Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы победил с небольшим отрывом Порошенко или Зеленский, выборы были бы оспорены в самой Украине. А для нас было бы, конечно, желательно их не признавать. А что мы сейчас можем сказать, когда 72% проголосовало за Зеленского? И самое обидное – за него более 80% проголосовало на Юго-Востоке. Получается, если сейчас Россия выборы не признает, то мы вроде как плюнем в душу всем тем, кто хорошо к нам относится», – отметил Платошкин.

По его мнению, русскоязычные граждане Украины, хотя и голосовали против Петра Порошенко, но всё равно совершили большую ошибку.

«Это ошибка со стороны русскоязычных избирателей и вообще тех, кто к нам хорошо относится. Согласен, голосовали-то «против всех», но программа Зеленского ничем от программы Порошенко не отличается. Он уже заявил: «Если надо, я попрошу Петра Алексеевича о помощи». Он даже Минские соглашения, по-моему, не читал, и исходя из этого, говорит: «Никакой амнистии Донбассу, никакого особого статуса». Он, наверное, даже не подозревал, что это где-то написано, и надо выполнять.

А кто даст-то ему всё это выполнить? Честно говоря, все эти сказки, что он всех олигархов замочит… Да пока там есть капитализм, олигархи всё равно будут. Просто вместо Сидорова Петров, вместо Иванова Федоров и тому подобное», – резюмировал эксперт.