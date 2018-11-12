Ряды ВСУ косит контрафактный алкоголь

12.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Двое украинских военнослужащих скончались в результате отравления спиртосодержащей жидкостью.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он сообщил, что во время пересмены на командно-наблюдательном пункте взвода из состава 56-й бригады ВСУ, прибывшие военные обнаружили тела двух сослуживцев без следов насильственной смерти.

«В ходе разбирательства установлено, что вояки погибли в результате отравления спиртосодержащим контрафактом, купленным в населённом пункте Авдеевка, который употребляли для согревания, ввиду отсутствия каких-либо средств обогрева», – рассказал Басурин.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ВСУ не в состоянии остановить эпидемию алкоголизма и суицидов.

Также пьяные украинские диверсанты провалили спецоперацию.