Ряды ВСУ редеют из-за массового дезертирства и небоевых потерь

03.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Численность украинской армии продолжает неуклонно сокращаться из-за массовых случаев дезертирства и постоянных небоевых потерь.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР республики Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за всплеска преступлений и массового употребления личным составом спиртных напитков в 58-ю бригаду прибыла комплексная комиссия штаба ОТГ «Восток». В ходе работы комиссии выявлены девять фактов самовольного оставления части военнослужащими бригады. По поступившей информации, командование бригады в донесениях по личному составу их учитывало, как находящихся на передовой», – сказал Басурин..

Кроме того, кроме массовых случаев дезертирства, многие из которых выявляются только во время проведения комиссий, командиры ВСУ также пытаются скрыть небоевые потери в своих подразделениях. Так, в одной из бригад украинской армии, подорвались на установленной ранее «дружественной» мине ПМН-2, в результате чего оба доставлены в госпиталь с тяжёлыми ранениями.

«Данный факт командир бригады Кащенко также не докладывал в штаб ОТГ «Восток», представив ранения военнослужащих, как результат обстрела», – добавил Басурин.

Напомним, ранее в Киеве признались , что небоевые потери украинской армии как при нынешней, так и предыдущей власти превышают боевые.