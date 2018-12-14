14.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, НАТО, Россия, Украина
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Рятуйте! – Порошенко нагадил и подстрекает Запад к противостоянию с РФ

Президент Украины Петр Порошенко в рамках своего визита в Брюссель упрашивал европейских политиков ввести очередные санкции против России, а от НАТО – введения кораблей в Черное море. Об этом сообщает официальный сайт президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Порошенко в очередной раз пожаловался на «агрессию России» в Керченском проливе и попросил прислать больше кораблей Альянса в Черное море.

«Усиление, как мы согласились, постоянного присутствия НАТО в Черном море необходимо, чтобы предотвратить дальнейшее обострение напряженности и обеспечить безопасность в регионе. Это то, что нам сейчас нужно. И мы были бы благодарны, если бы был основана миссия НАТО по мониторингу за воздухом и морем», – заявил Порошенко.

Кроме того, украинский гарант снова заявил об антироссийских санкциях: «Очень важно также решение Совета ЕС о продлении санкций ЕС против России за невыполнение Минских договоренностей и незаконное строительство Керченского моста, и проведение незаконных так называемых выборов на оккупированных территориях Донбасса. Это недопустимо, и мы очень ценим мощную и единую позицию ЕС».

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

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