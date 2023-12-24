Рыдали всем Болливудом: В Одессе продолжается скандал со «скорой», куда пакуют призывников

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…нет, ребята, это сочинили не сценаристы «Южного парка» — это сочинили сценаристы украинского Южного оперативного командования. Вопрос лишь в том, как относиться к выданному ими приквелу — если в первом варианте, то поржать, если во втором… у-у-у, как все запущено.

Итак, в оперативном командовании «Юг», как и обещали, провели служебную проверку относительно скандала с сотрудниками одесского военкомата на машине скорой помощи. На днях, напомню, они, без вручения повестки, затолкали в неотложку мужчину, которого, к счастью, отбила спутница. Пикантности ситуации придавал тот факт, что используемый извергами реанимобиль был передан на фронт для нужд раненых, а не для отлова людей.

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И вот они — результаты проверки.

«…было установлено, что сотрудники ТЦК не участвовали в событиях, отраженных в соцсетях», — заявили в командовании.

И тут же захотелось спросить голосом Людвига Аристарховича:

«А кто это сделал?».

Да все просто — какие-то военные люди, чужие какие-то, может, из сопредельного государства…

Но далее пресс-служба командования и вовсе сообщила такое, что, как говорится, плакали всем Болливудом:

«Разбор обстоятельств показал, что бессознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющей боевое задание на востоке Украины, «напугать мобилизацией» своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества. Военный подвергся уговорам женщины и во время выполнения задач по доставке (сопровождению) в медицинские учреждения раненых и больных бригады в г. Одесса, в нарушение установленных требований и порядка, уговорил сослуживцев принять участие в «запугивании гражданина мобилизацией», которое было осуществлено с использованием служебного специального транспорта».

Впоследствии «запугивание» было массово заснято на телефоны жителями одного из микрорайонов, и стало бестселлером.

«Пока служебное расследование продолжается, — уточнили в ОК «Юг», — устанавливается степень вины каждого участника данного события по превышению служебных обязанностей, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении. Специальный автомобиль вернулся в бригаду, где применяется по назначению».

Какие выводы можно сделать из этой почти что оскароносной — в пересказе военных — истории (если ей вообще можно верить)?

Первый: а ведь таких вояк, специфически «выполняющих боевые задания на востоке Украины», можно брать голыми руками.

Второй: случай и вправду показался подозрительным, ибо настоящие живодеры из ТЦК ни за что не выпустили бы мужика из реанимобиля.

И третий: про «запугивание мобилизацией» это они уже сами сказали. Даже не скрывают, нелюди.