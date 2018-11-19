РЖД представила 3D модель новых вагонов

19.11.2018

РЖД представили концепт будущего плацкартного вагона, которые должны заменить существующие, уже привычные пассажирам.

Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого оказалась 3D модель концепта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в новом плацкарте от РЖД сохранится привычная планировка, но ее обещают стилизовать новыми отделочными материалами в корпоративном красно-сером цвете компании.

Из того, что кардинально отличается от привычного плацкарта – теперь чай и кофе можно будет купить в специальных торговых аппаратах, вмонтированных в стену в тамбуре.

«Они станут альтернативой выходящим из эксплуатации старым плацкартным вагонам. Направления реновации выбираются в соответствии с пожеланиями пассажиров и такими трендами, как: персональное пространство и приватность для отдыха, безбарьерность, высокая техническая оснащенность», – расхвалили концепт в пресс-службе компании.

В то же время новшества от РЖД раскритиковали в телеграмм-канале «Афиша Москва». Авторы предполагают, что от изменения цветов и материалов суть плацкарта не изменится.

«У нас такой вопрос: зачем вообще нужны плацкартные вагоны? Нельзя ли сделать везде купе? Или это ностальгия по коммуналкам? Есть ли на земле хоть один фанат плацкарта? Диваны, шторы, кондиционеры, USB-разъёмы не перебьют знакомый до боли запашок носочков и яичек», – высказывают свои соображения в телеграмм-канале.

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