С 1 октября таможня между ЛНР и ДНР будет упразднена
В связи с созданием единой экономической зоны таможенные посты между ЛНР и ДНР будут упразднены с 1 октября.
Об этом в ходе обсуждения программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы и синхронизации законодательства ЛНР и ДНР заявил председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой не будет», – сказал он.
Афанасьевский разъяснил, что в рамках функционирования единого таможенного пространства будет работать единый внутренний рынок товаров, начнут применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли.
«Товары ЛНР в ДНР и товары ДНР в ЛНР не являются импортными товарами на территориях Республик», – пояснил председатель ГТК ЛНР.
Кроме того, документы, выданные и удостоверенные государственными органами одной из республик, будут в равной степени признаваться и применяться и в другой республике.
«В целях таможенного регулирования регистрация места жительства физических лиц-граждан и место регистрации физических лиц-предпринимателей, юридических лиц в ЛНР и ДНР как иностранных лиц не имеет определяющего значения, в связи с чем – понятия «резидент» и «нерезидент» не могут использоваться для регулирования отношений в сфере осуществления таможенного дела на единой таможенной территории», – резюмировал чиновник.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.