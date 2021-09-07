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07.09.2021 20:46 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Соотечественники, Торговля, Экономика
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С 1 октября таможня между ЛНР и ДНР будет упразднена

В связи с созданием единой экономической зоны таможенные посты между ЛНР и ДНР будут...

В связи с созданием единой экономической зоны таможенные посты между ЛНР и ДНР будут упразднены с 1 октября.

Об этом в ходе обсуждения программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы и синхронизации законодательства ЛНР и ДНР заявил председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской Народной Республикой и Донецкой Народной Республикой не будет», – сказал он.

Афанасьевский разъяснил, что в рамках функционирования единого таможенного пространства будет работать единый внутренний рынок товаров, начнут применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли.

«Товары ЛНР в ДНР и товары ДНР в ЛНР не являются импортными товарами на территориях Республик», – пояснил председатель ГТК ЛНР.

Кроме того, документы, выданные и удостоверенные государственными органами одной из республик, будут в равной степени признаваться и применяться и в другой республике.

«В целях таможенного регулирования регистрация места жительства физических лиц-граждан и место регистрации физических лиц-предпринимателей, юридических лиц в ЛНР и ДНР как иностранных лиц не имеет определяющего значения, в связи с чем – понятия «резидент» и «нерезидент» не могут использоваться для регулирования отношений в сфере осуществления таможенного дела на единой таможенной территории», – резюмировал чиновник.

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