28.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Заявления украинской пропаганды о якобы взятии под контроль так называемой “серой зоны” на линии разграничения в Донбассе не соответствуют действительности.

Об этом “Известиям” рассказал сказал полпред ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, по словам которого, украинские заявления направлены исключительно на слушателей и читателей Украины, которым остро не хватает побед.

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“Украине не хватает достижений, и особенно Порошенко в преддверии выборов. Начиная с 2015 года позиции ДНР и ЛНР не сдвинулись ни на метр. «Серая зона» — межпозиционное пространство, постоянно простреливаемое. Украина последний год регулярно использует этот ход: заводит войска в населенные пункты, где никто давно не живет, сообщает о его захвате, наносит на свои карты и удаляется”, – отметил луганский политик.

Он уточнил, что «серая зона» считается территорией, на которой со временем — после полного разведения сил и средств — должна вести патрулирование Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Также было отмечено, что напряжение на линии соприкосновения сохраняется, но риск эскалации на участках границ ДНР и ЛНР несколько отличается.

“Есть небольшая разница. Позиции ВСУ со стороны Мариуполя к Горловке, Авдеевке и Донецку гораздо ближе и там нет естественных серьезных препятствий. У нас есть река Северский Донец, которая значительную часть линии соприкосновения разделяет. Тем не менее у нас напряжение сохраняется около Кировска, Первомайска и Брянки”, – уточнил Мирошник.

Напомним, ранее советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков заявил, что “практически вся “серая зона” освобождена и взята под контроль”.

Это заявление вызвало удивление в ДНР, где Бирюкова объявили лидером “рейтинга брехунов”.