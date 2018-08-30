30.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, США, Экономика
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С-400 вызвал у США очередной приступ истерики



США грозят ввести санкции против Индии в случае, если страна решит закупить в России современные зенитно-ракетные комплексы С-400.

Об этом пишет «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам помощника министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалла Шривера, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент США.

«Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее. Мы можем быть лучшими, более надежными партнерами», – заявил Шривер, навязывая индийской стороне американское оружие.

Индия была самым крупным покупателем российского оружия в течение восьми лет – с 2007 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия готовятся перейти на расчеты в рублях за поставки военной техники. Также Россия снизила стоимость зенитно-ракетных комплексов С-400, поставки которых планируются на 2020 год.

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