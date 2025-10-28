С Азербайджаном можно говорить только с позиции силы – правозащитник

Вадим Москаленко.  
28.10.2025 09:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 439
 
Азербайджан, Дзен, Политические репрессии, Россия


Руководство Азербайджана продолжает держать российских граждан в заложниках.

Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову заявил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Азербайджана продолжает держать российских граждан в заложниках. Об этом в интервью блогеру Павлу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одного корреспондента, журналиста «Спутника», освободили в Азербайджане, девять еще остались в застенках. Мне говорят очень честно: ты же не понимаешь, какие процессы договорные идут под ковром. Я согласен, 99% дипломатии не видно», – сказал Кабанов.

«Но, ребята, а цель-то какая? Мы с кем договариваемся? С Азербайджаном, который в любой момент вам предаст. Мы с ним можем договориться так: если вы пикнете, мы вам здесь перекроем кислород, и все. Вот как мы должны разговаривать, с позиции сильного.

Так же в мигрантах. Должно быть как в Эмиратах: после массовой драки узбеков просто всем узбекам запретили въезд», – добавил он.

Правозащитник подчеркнул, что интересы национальной и государственной безопасности должны стоять превыше дипломатии.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить