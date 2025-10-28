С Азербайджаном можно говорить только с позиции силы – правозащитник

Руководство Азербайджана продолжает держать российских граждан в заложниках.

Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову заявил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

« Одного корреспондента, журналиста «Спутника», освободили в Азербайджане, девять еще остались в застенках . Мне говорят очень честно: ты же не понимаешь, какие процессы договорные идут под ковром. Я согласен, 99% дипломатии не видно», – сказал Кабанов.

«Но, ребята, а цель-то какая? Мы с кем договариваемся? С Азербайджаном, который в любой момент вам предаст. Мы с ним можем договориться так: если вы пикнете, мы вам здесь перекроем кислород, и все. Вот как мы должны разговаривать, с позиции сильного.

Так же в мигрантах. Должно быть как в Эмиратах: после массовой драки узбеков просто всем узбекам запретили въезд», – добавил он.