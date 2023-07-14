С «чудом» или без него, к концу года Украину будут толкать на переговоры – эксперт

Анатолий Лапин .  
14.07.2023 22:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


В Вашингтоне и среди других западных партнеров Украины всерьез обсуждается возможность переговоров с Россией к концу этого года.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Вашингтоне и среди других западных партнеров Украины всерьез обсуждается возможность переговоров с Россией...

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По мнению эксперта, на Западе надеются, что в ближайшее время ВСУ «совершат чудо» на поле боя, но даже если этого не произойдет, переговоры все равно рассматриваются, но уже на других для Украины условиях.

«Сейчас Украина переживает критический момент на поле боя. Наши союзники, в частности США, которые являются основным военным донором Украины, прекрасно понимают и даже не стесняются об этом говорить – ни откровенно, ни в частном общении с украинцами – что 2023-й год, вторая половина 23-го года критически важна, и те успехи, которые, надеемся, обретут силы обороны Украины, они во многом будут определять поведение и дипломатическое, и по оружейной поддержке.

Что это означает, если перевести с дипломатического языка? Что под конец 23-го года нас снова будут спрашивать о том, не стоит ли сесть за стол переговоров. На основании того, что будет происходить на поле боя. Потому что разговоры на Западе о поддержке Украины на том уровне, на котором эта поддержка есть сейчас, разговоры ведутся очень в краткосрочных рамках. На Западе есть проблема с производством оружия, которое до сих пор не перенастроилось на военные рельсы, есть проблема с истощением их запасов, и они понимают, что даже технически их окно возможностей нас спонсировать боеприпасами, оружием, – пусть нам этого недостаточно, – оно достаточно ограничено.

И они надеются, – цинично это или нет, – это другой вопрос, но они надеются, что даже с теми ограниченными поставками оружия и боеприпасов, которые мы сейчас имеем, мы сделаем чудо на поле боя. И на основе этого чуда уже можно будет снова подумать, не стоит ли России предложить пересесть за стол переговоров.

Но проблема в том, что это предложение сесть за стол переговоров может прозвучать даже и без чуда на поле боя, когда ситуация будет не совсем выгодная для Украины. Сами понимаете, тогда переговоры будут иметь совсем другую коннотацию. И такой сценарий, в частности в Вашингтоне, очень и очень активно обсуждается, и Киев об этом прекрасно знает», – заявила Золкина.

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