24.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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С «Днем незалежности»! Украинских десантников в Донбассе массово потравили тухлятиной

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, дислоцирующейся в Донбассе, попали в больницу в результате отравления продуктами с истёкшим сроком годности.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, полученной от источников, в подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, среди личного состава отмечаются массовые случаи отравления в результате употребления продуктов с истёкшим сроком годности, дополнительно выделенных в связи с праздничными мероприятиями.

«12 боевиков 46-й бригады доставлены в городскую больницу города Счастья. С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих, в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба «ООС», – сообщил Иван Филипоненко.

Напомним, ранее «ПолитНавигатора» уже сообщал об аналогичном случае отравления украинских военнослужащих в зоне проведения «ООС» просроченными продуктами.

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