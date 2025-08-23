С каких делов России уступать? Позиции Киева сильнее не стали – укро-дипломат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не стоит надеяться, что Украина, исходя из нынешней ситуации, сможет диктовать свои условия России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, отвечая на вопрос, могут ли текущие события привести к приемлемому для Украины заключению мира.

«Нет, не могут. Я исхожу из того, что есть картинка, которую мы все видим, есть определенные вещи за кулисами, но главное есть объективные условия», – ответил Чалый.

Он говорит, что в позиции России ничего не изменилось за последние три года, США так и не приняли мер, которые способны оказать влияние на Москву, а ЕС не передал Украине 300 миллиардов замороженных активов РФ.

«Ну и третье: стали ли наши позиции намного сильнее за это время? Скажу откровенно – не стали», – добавил дипломат.

По его словам Украина наносит болезненные удары дронами, но сокрушается, что «на поле боя каких-то масштабных изменений нет».

«Что в мире изменилось? Ничего. Поэтому, почему вдруг сейчас, когда никаких изменений, факторов не произошло, мы рассчитываем, что, Россия пойдет на уступки?» – недоумевает экс-посол.

Он считает, что встречи в треугольнике Москва – Вашингтон – Киев «следуют по кремлевскому сценарию».