С каждой акцией оппозиции президент Сербии все сильнее гнется под Запад

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Президент Сербии Александр Вучич на фоне всё более масштабных акций протеста прозападной оппозиции делает различные предложения – как самим оппозиционерам, так и их западным хозяевам.

Пока что ни одно из них не принято и не реализовано, однако рано или поздно Вучича могут «схватить за язык». При этом последствия будут ощутимы не только на Балканах, но и в зоне российско-украинского конфликта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Белграде вот уже второй месяц каждую пятницу или субботу проходят марши прозападной оппозиции под лозунгом «Сербия против насилия». Об их формальном поводе – массовых расстрелах в начале мая – организаторы давно не вспоминают, сосредоточившись на политических требованиях к президенту Сербии Александру Вучичу.

С самого начала требования оппозиционеров не имели ничего общего с преодолением последствий трагедий и недопущения подобного в будущем – ограничения оборота оружия, усложнения выдачи разрешений, соответствующей пропаганды и т.п. Даже отставки министра образования (который сам об этом попросил сразу же после расстрела в школе), главы МВД Гашича и директора БИА (аналог ФСБ) Вулина не были главными требованиями.

Не приводя каких-либо доказательств или результатов социсследований, лидеры оппозиции заявили, что самые популярные в стране (и провластные) телеканалы Pink и Happy «пропагандируют насилие», и потребовали лишить их лицензий на вещание.

Кроме того, в списке требований – полная смена состава Регулятора электронных медиа (нынешний отказывается выдавать эфирные лицензии телеканалам N1 и Nova, входящим в медиа-холдинг экс-глав ЦРУ Дэвида Петреуса), а также изменение редакционной политики государственного телевидения.

Александр Вучич попробовал ответить асимметрично. Вечером 7 июня глава сербского государства совместно с премьером Аной Брнабич выступил с обращением к гражданам.

В свою очередь, премьер страны сказала, что в любой момент готова уйти в отставку.

«Я думаю, что выход из кризиса – это парламентские выборы до конца года, решение оставляю президенту республики», – заявила Брнабич.

А чуть раньше Александр Вучич сделал куда более серьёзное предложение, причём адресовано оно было напрямую Западу. В комментарии британскому изданию The Financial Times, опубликованном 6 июня, он оценил вероятность использования сербских боеприпасов на Украине и допустил, что это происходит. Вучич подчеркнул, что у него нет сомнений в этом.

«Я знаю, что часть оружия может оказаться на Украине», – отметил президент Сербии.

Никаких попыток опровергать такие поставки, как в феврале 2023-го, политик не предпринял.

Ну и своеобразной «вишенкой на торте» стало интервью Александра Вучича британскому агентству Reuters, опубликованное в день очередного марша оппозиции 10 июня. В нём сербский президент подтвердил, что его страна стремится купить истребители Rafale у французской компании Dassault, и в данный момент обсуждает их цену и связанные с ними системы вооружений.

Отдельно Вучич сообщил, что Белград планирует завершить сделку о покупке 118 американских военных грузовиков HMMWV, известных как Humvees.

Александр Вучич подчеркнул, что приобретение самолетов Rafale «сделает Сербию другой страной и с гораздо большей силой». По его словам, переговоры с Францией включали обсуждение ракет для Rafale, но Париж пока не хочет продавать свою ракету Meteor класса «воздух-воздух» стране, которая не является членом НАТО.

«Финансирование также является проблемой», – сказал Вучич, добавив, что продолжаются переговоры о том, какие ракеты использовать, и о цене сделки, которую он в прошлом году оценил примерно в 3 миллиарда евро.

Как отмечает агентство, прежде Сербия полагалась на российские истребители МиГ-29, но после февраля прошлого года закупка запчастей для них стала почти невозможной.

Однако ныне, по слухам из Парижа, Белграду сделали великолепное (по западным меркам) предложение. Состоит оно в том, что поставку Сербии эскадрильи (то есть двенадцати) истребителей Rafale профинансируют из того самого «Европейского фонда мира», из которого оплачивается оружие для Киева.

Но есть нюанс: за это Сербия передаст Франции… шесть «уже ненужных» истребителей МиГ-29. Ну, а куда их отправят французы, догадаться несложно.

Упомянутые истребители Сербия получила от России в качестве военно-технической помощи в октябре 2017 года, и это были первые новые боевые самолёты в сербской армии с 1987 года. В церемонии передачи боевых машин принимали участие министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сербии Александр Вучич.

При этом Вучич вручил Шойгу шесть кортиков с выбитыми на клинках бортовыми номерами МиГ-29, переданных Россией. Собственно, именно в связи с неизбежными имиджевыми потерями для сербского лидера предложение пока не принято – но и не отвергнуто, о чём свидетельствует его интервью Reuters.

При этом на все упомянутые выше предложения сербская прозападная оппозиция отреагировала прогнозировано: они были восприняты как слабость Вучича, и на акции 10 июня прозвучали заявления об эскалации протестов и переходу к блокированию путей сообщения по всей Сербии. По словам отдельных лидеров оппозиции, это может произойти уже в ближайший уикенд, если сербский парламент не удовлетворит хотя бы часть их требований.