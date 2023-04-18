«С могил погибших солдат снимают флаги, чтобы скрыть потери» – офицер ВСУ

Чиновники, которые отдают команду снимать украинские флаги с могил погибших ВСУшников, чтобы не шокировать население масштабом потерь, – идиоты.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил офицер ВСУ Арти Грин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Грина, общество и без того понимает, что ВСУ несут масштабные потери.

«Идиоты. Я вообще не сторонник закрытия информации. В момент, когда идет сражение, – это одна история. А так, в принципе, скрывать-то нечего, у нас действительно большая, кровопролитная война, все понимают, что погибших – Залужный объявил, что около 9 тысяч, и это было полгода назад, и за эти полгода у нас совершенно точно добавилось, интенсивность боев выросла.

Все понимают, о чем эти цифры примерно, поэтому идиоты, которые флаги снимают – попался бы мне этот идиот, я не гарантирую, что поступил бы адекватно. Может, и в пятак бы дал, а потом сказал, что, извините, ПТСР [посттравматическое стрессовое расстройство]», – заявил Грин.