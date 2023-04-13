Потери ВСУ: украинцев шокируют кладбища в поминальный день

Украинская власть, стремясь погасить возмущение граждан, не хочет делать отдельные военные кладбища, а предпочитает хоронить солдат в рассредоточенных местах.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вместо того, чтобы рассказывать, как решать проблемы, нам рассказывают, что у нас все будет уже завтра хорошо. Знаете, протрезвление наступает постепенно и, к сожалению, некоторых, я думаю, ожидает взбешение, когда во время поминальных дней на кладбищах они увидят огромное количество свежих могил погибших защитников Украины», – сказал генерал.

По его словам, даже на простом информационном уровне идет манипуляция относительно того, где создавать военное кладбище.

«Если раньше похороны осуществлялись при большом скоплении народа, то сейчас это запрещено. Отпели и похоронили. Оно вроде как тихо, но когда ты приходишь на кладбище… я помню, у меня был шок, когда год меня не было на кладбище, с 2021 по 2022 год в Хмельницом, и я пришел.

Так вот с 2014-го по 2022-й был один ряд могил, где были похоронены погибшие воины на российско-украинской войне, и в ноябре прошлого года я пришел помянуть своего погибшего побратима, то количество рядов увеличилось в четыре раза. Вот вам пример – это только по одному Хмельницкому. Потому власть и не хочет этого делать, избегает этой ответственности», – заявил Кривонос.