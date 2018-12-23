23.12.2018
 
Крым, Россия, Украина
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«С нового года для РФ мы браконьеры» – бердянские рыбаки в ужасе от последствий дебоша Чубарова

После того, как украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно “Норд”, для украинских рыбаков в Азовском море море наступили тяжелые времена.

Об этом в репортаже из Бердянска пишет киевский журнал “Новое время”.

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“С момента оккупации Крыма и начала войны на востоке жизнь рыбаков и без того сильно осложнилась. Но когда арестовали сейнер Норд, все стало на порядок хуже”, – отмечает издание.

Киевская журналистка пообщалась с руководителем одной из местных рыболовец­ких фирм — единственным, кто согласился поговорить на эту тему. При этом, уточняет журнал, “общался на условиях анонимности, опасаясь, что его не так поймут и обвинят в отсутствии патриотизма”.

“После Норда украинских рыбаков начали гонять”, — рассказал собеседник издания.

Кроме того, на работу бердянских рыбаков повлиял недавний скандал вокруг ежегодно заседавшей украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая делила квоты на вылов рыбы.

В этом году заседание комиссии сорвал явившийся с группой поддержки на ее заседание глава запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Верховной рады Рефат Чубаров. Из-за устроенного меджлисовцем дебоша о квотах на 2019 год стороны так и не договорились.

“С Нового года для русских мы браконьеры. Теперь можно ловить рыбу разве что с удочкой”, — сокрушается глава рыболовецкой фирмы.

Он также уточнил, что местные рыбаки поддерживают Украину, но не знают, как им работать дальше, при том, что с рыбного промысла живет где‑то треть населения города.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве заявили, что после захвата «Норд» Россия открыла сезон сафари в Азовском море.

Кроме того, на миллиардные убытки жалуются представители украинских портов на Азовском море

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