С обменом пленными много непонятного

30.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Появившаяся минувшей ночью в Киеве информация о грядущем обмене заключенными между Россией и Украиной пока что официально не подтвердилась. В киевских аэропортах дежурят журналисты.

«Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с украинцами должен был прибыть в Киев в 5 утра. На данный момент официальной информации о месте пребывания освобожденных украинцев нет. Десятки журналистов и родственники ждут самолета с политзаключенными и пленными в аэропорту «Киев». Там же был замечен секретарь Совбеза Александр Данилюк», – рассказал уже экс-депутат Рады Мустафа Найем.

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Между тем газета «Коммерсант» пишет о юридических сложностях, которые сопровождают процесс обмена – так, например, участвовавшие в провокации в Керченском проливе члены экипажей ВМС Украины еще не осуждены, а потому «помилование невозможно».

Источник издания предположил, что «моряков отправят на Украину вместе с их уголовным делом для дальнейшего расследования».

«Там по результатам разбирательства, отметил он, могут прийти к выводу об их невиновности и освободить, но это уже будут действия не российского следствия, которое ведется ФСБ, а СБУ или прокуратуры Украины», – пишет газета.

Отказался просить помилования и «режиссер» Олег Сенцов, заявив, что обращение к Владимиру Путину будет автоматическим признанием своей вины.

«Поступило несколько обращений о помиловании со стороны родственников и адвокатов режиссера, однако им ход не дали, признав незаконными. Если господин Сенцов не передумает, участники обмена могут воспользоваться компромиссным вариантом, например, отправив его на Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом», – пишет «Коммерсант».