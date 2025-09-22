С отставкой Козака Путин вернёт Суркова разве что в «штурма», и то вряд ли – Бортник

Российские власти методично очищают политическое поле от довоенных фигур, с которыми связано упущенное время Минских соглашений и договорняков.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вырубают последние опушки этого довоенного леса. Это означает, что Путин пока не намерен менять своего курса, и даже такая позиция в Кремле может рассматриваться как пораженческая.

Вообще… украинская политика превратилась в кладбище карьер для многих российских дипломатов, политиков – Зурабов, Сурков, сейчас Козак [курировавший украинское направление замглавы администрации президента РФ].

Это я только по верхам, не считая генералов. Сколько российских тяжёлых политических фигур приходили на украинский трек с прекрасным будущим и уходили с ужасным прошлым!», – отметил Бортник.