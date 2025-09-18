Подал в отставку чиновник, выступавший в Кремле против начала СВО
Из администрации президента увольняется замглавы Дмитрий Козак, уроженец Кировоградской области, который курировал украинское направление до начала СВО. Информацию об отставке сегодня подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Накануне на канале иноагента Алексея Венедиктова появились такие подробности:
«21 февраля 2022 года на расширенном заседании российского Совбеза, частично транслировавшегося по ТВ, Дмитрий Козак был единственным, кто выступил против военного решения конфликта с Украиной. Его 40-минутное выступление, где он предсказывал негативные последствия такого решения, не вошло в официальную стенограмму заседания и его телевизионную запись. В первые дни военных действий Козак инициировал переговоры с Киевом, которые оказались безрезультатными».
На Украине отставку Козака трактуют так:
«На этом тему переговорного трека считаю закрытой», – пишет политолог Михаил Чаплыга.
Схожего мнения обслуживающий силовые структуры Украины пропагандист Александр Коваленко.
«Я не знаю, о чём думают некоторые наши политики, говорящие о тенденции заморозки войны и её прекращения – ничего подобного происходить не будет ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе. В зоне боевых действий мы видим перегруппировки и передислокации, говорящие о подготовке к следующей фазе – осенне-зимней, с последующим переходом к весенней наступательной кампании 2026».
Российский телеведущий Максим Шевченко не согласен ни с Венедиктовым, ни с Чаплыгой:
«Из Дмитрия Козака на наших глазах начинают лепить чуть ли не вольнодумца из высших эшелонов власти… Говорят, что его главным тезисом в украинских стратегиях была установка на то, чтобы режим Зеленского догнил естественным образом и уставшая от власти 95-го квартала Украина довольно приняла Медведчука со всем его блоком.
Ставка силовой группы на «Киев за три дня» и дикая коррупция в пророссийских кулуарах украинской политики распорядились историей по иному.
Сегодня нам сообщают, что Козак «решил уйти в бизнес». Поверить в то, что Владимир Путин отпустит такого близкого, верного и исполнительного человека «в бизнес», невозможно.
Стало быть, поход в бизнес вполне может быть очередным заданием стратегического уровня. А какое направление сейчас для Путина самое главное с точки зрения т.н. «бизнеса»? Правильно – реализация и воплощение достигнутых в Анкоридже принципиальных соглашений с Трампом: масштабные американские инвестиции в Сибирь, Дальний Восток, арктическое направление».
