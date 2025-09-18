Подал в отставку чиновник, выступавший в Кремле против начала СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из администрации президента увольняется замглавы Дмитрий Козак, уроженец Кировоградской области, который курировал украинское направление до начала СВО. Информацию об отставке сегодня подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Накануне на канале иноагента Алексея Венедиктова появились такие подробности:

«21 февраля 2022 года на расширенном заседании российского Совбеза, частично транслировавшегося по ТВ, Дмитрий Козак был единственным, кто выступил против военного решения конфликта с Украиной. Его 40-минутное выступление, где он предсказывал негативные последствия такого решения, не вошло в официальную стенограмму заседания и его телевизионную запись. В первые дни военных действий Козак инициировал переговоры с Киевом, которые оказались безрезультатными».

На Украине отставку Козака трактуют так:

«На этом тему переговорного трека считаю закрытой», – пишет политолог Михаил Чаплыга.

Схожего мнения обслуживающий силовые структуры Украины пропагандист Александр Коваленко.

«Я не знаю, о чём думают некоторые наши политики, говорящие о тенденции заморозки войны и её прекращения – ничего подобного происходить не будет ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе. В зоне боевых действий мы видим перегруппировки и передислокации, говорящие о подготовке к следующей фазе – осенне-зимней, с последующим переходом к весенней наступательной кампании 2026».

Российский телеведущий Максим Шевченко не согласен ни с Венедиктовым, ни с Чаплыгой: