С победителя Порошенко стал сползать грим

03.05.2019, Киев, Игорь Петров

Целая серия антироссийских заявлений, озвученных избранным украинским президентом Владимиром Зеленским, свидетельствует, что он намерен продолжать внешнеполитическую линию своего предшественника.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«С Владимира Зеленского понемногу сползает грим, под ними проступает другое лицо, проступают знакомые нам черты Петра Алексеевича Порошенко. В принципе, эти черты и раньше просматривались по выступлениям и заявлениям тогда еще кандидата в президенты Украины, но сейчас они проявляются все более явственно.

Не скажу, что это уже произошло до конца, но он превращается в нового Порошенко. Конечно, у Зеленского есть определенное преимущество перед его предшественником – в том, что у него нет готовой репрессивной машины, нет готовых коррупционных схем и механизмов для того чтобы грабить страну, но в остальном этот тот же самый Петр Алексеевич», – констатировал Семченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский объявил, что между Россией и Украиной нет ничего общего и потребовал вернуть Крым и Донбасс.