С подачи экстремистов Рада приняла очередной антироссийский документ

10.09.2021 17:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент одобрил заявление относительно «незаконного задержания» заместителя главы запрещенной в РФ экстремисткой группировки «меджлис крымских татар» Наримана Джелялова и других радикалов в Крыму.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил зампред экстремистского «меджлиса», депутат «Европейской солидарности» Ахтем Чийгоз, который и является его автором.

«Этот вопрос надо поднимать каждую неделю, потому что это для Украины. Чтобы мы считали, что победим врага, необходимо доказать это, особенно в этом вопросе. Нариман Джелялов сейчас в СИЗО. И банда Аксёнова под прикрытием Путина сейчас начинает новую волну борьбы против крымско-татарского народа по этническому признаку. Сегодня есть все признаки того, что все крымские татары будут обвиняться как народ террористов», – сказал он.

По мнению Чийгоза, «Крымская платформа» не принесла Украине ожидаемых побед, однако данное заявление парламента якобы поможет исправить ситуацию.

«Потому наша обязанность сейчас – ввести такие механизмы, чтобы не дать возможность этой банде начать сводить счёты с крымскими татарами… К сожалению, «Крымская платформа» не вышла с единым заявлением против действий оккупантов в Крыму. Так давайте мы будем делать такие шаги, которые будут вынуждать всех участников «Крымской платформы» предпринимать более решительные действия против оккупанта», – добавил экстремист.

После чего в ходе голосования документ подержали 293 депутатов из 345 присутствующих. Примечательно, что против не выступило ни одного парламентария – лишь шестеро из «ОПЗЖ» решили «воздержаться». Документ был принят.

Напомним, накануне в Симферополе заверили , что жители полуострова, и даже этнические крымские татары, не поднимутся в поддержку задержанного Наримана Джелялова.