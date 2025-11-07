«С потерей Покровска фронт затрещит», – СБУшник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Падение украинского гарнизона в Покровске приведёт к ухудшению боевого духа в рядах ВСУ, а также разрастанию кризиса на фронте. Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Потеря Покровска нам грозит синдромом Бахмута или синдромом Авдеевки?» – спросил ведущий.

«Нет, тут больше Дебальцево, в политическом плане. А в военном это приведет к снижению морально-боевых качеств личного состава. И это может быть тем триггером, который приведёт к необратимым последствиям сначала на тактических направлениях, потом оперативных. Фронт перестанет быть эластичным, и затрещит», – сказал Стариков.