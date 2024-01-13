«С правом первой брачной ночи» – Зеленский продал Украину англичанам

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Подписанное между Киевом и Лондоном соглашение, которое Владимир Зеленский преподнёс как «гарантии безопасности», фактически означает, что Украина стала доминионом Британии.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически, Украина этим договором делает первый шаг к признанию себя либо протекторатом, либо доминионом Британии. Если взять основу того, с чем приезжал Риши Сунак. Условно говоря, это означает: «Мы берём над вами шефство, но у нас будет право первой брачной ночи», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что теперь Киев находится в полной зависимости от Лондона. При этом сами британцы выписали соглашение так, что ничего не гарантируют Украине.

«Есть ли у Украины интересы? С сегодняшнего дня, после подписания соглашений с Риши Сунаком, интересы Украины – это интерес Великобритании. То есть, Британия ничего не гарантирует, но гарантирует Украина. Британия говорит: «Может быть, мы где-то за вас заступимся», а Украина берёт обязательство фактически выполнять все пожелания, согласовывать все действия с Лондоном, и прочее», – подытожил Бондаренко.