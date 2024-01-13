«С правом первой брачной ночи» – Зеленский продал Украину англичанам

Вадим Москаленко.  
13.01.2024 17:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1338
 
Великобритания, Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина


Подписанное между Киевом и Лондоном соглашение, которое Владимир Зеленский преподнёс как «гарантии безопасности», фактически означает, что Украина стала доминионом Британии.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подписанное между Киевом и Лондоном соглашение, которое Владимир Зеленский преподнёс как «гарантии безопасности», фактически...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Фактически, Украина этим договором делает первый шаг к признанию себя либо протекторатом, либо доминионом Британии. Если взять основу того, с чем приезжал Риши Сунак.

Условно говоря, это означает: «Мы берём над вами шефство, но у нас будет право первой брачной ночи», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что теперь Киев находится в полной зависимости от Лондона. При этом сами британцы выписали соглашение так, что ничего не гарантируют Украине.

«Есть ли у Украины интересы? С сегодняшнего дня, после подписания соглашений с Риши Сунаком, интересы Украины – это интерес Великобритании.

То есть, Британия ничего не гарантирует, но гарантирует Украина. Британия говорит: «Может быть, мы где-то за вас заступимся», а Украина берёт обязательство фактически выполнять все пожелания, согласовывать все действия с Лондоном, и прочее», – подытожил Бондаренко.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть