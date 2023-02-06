С сентября на Украине будут преследовать людей, отмечающих церковные праздники по юлианскому календарю

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Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 1 сентября 2023 года будет отмечать большинство церковных праздников по новому стилю – григорианскому календарю. Речь идёт о праздниках, которые привязаны к конкретной дате, например, Рождестве Христовом. Пасха и связанные с ней праздники пока будут отмечаться по-старому.

Это решение направлено на дальнейший раскол украинского общества и может привести к репрессиям в отношении людей, которые продолжат отмечать праздники по старому стилю, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно постановлению её Синода, УГКЦ на Украине «переходит с 1 сентября по новому стилю 2023 года Божьего на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии». Примечательно, что ещё в 2022-м эта же дата была определена для смены календаря в епархиях УГКЦ на территории Польши

«Для тех приходов или отдельных общин, которые чувствуют себя ещё не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего», – говорится в постановлении Синода УГКЦ, который проходил 1 и 2 февраля во Львове.

Как отметили в УГКЦ, это сделано по «многочисленным просьбам верующих» и с предварительными консультациями с духовенством и монашеством церкви «о назревшей необходимости реформы литургического календаря УГКЦ на Украине».

«Сочетание григорианского календаря для недвижимых праздников и старой Пасхалии называют Новоюлианским календарем. Но специалисты называют этот термин неточным, поэтому мы не употребляем его в нашем решении», – объяснил глава УГКЦ Святослав.

Это решение УГКЦ уже публично приветствовал министр культуры Украины Александр Ткаченко, а украинские националисты – например, Андрей Смолий, – выразили уверенность, что аналогичное решение скоро примет так называемая «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

Стоит отметить, что у украинских националистов автоматически возникнет проблема с празднованием «дня УПА*», дня казачества и дня защитника Украины, которые были привязаны к празднику Покрова Господня – 14 октября. По новому календарю Покрова будет отмечаться 1 октября, но о планах перенести упомянутые выше праздники пока заявлений не было.

Но главная проблема может возникнуть у тех жителей подконтрольной Киеву территории, которые продолжат отмечать церковные праздники по юлианскому календарю. Этот календарь националисты называют «москальским», и они вполне могут устроить того же 6 января нападение на верующих, идущих на литургию в храмы Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, где пока о планах сменить календарь не объявляли.

Однако именно лицемерной заботой о «безопасности верующих» глава УПЦ МП Митрополит Онуфрий может обосновать переход на новоюлианский календарь, который используют часть православных церквей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», глава ПЦУ Епифаний допускал, что его конфессия может перенести празднование Рождества Христова с 6 января на 25 декабря.