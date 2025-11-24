С возвращением Приазовья Россия стала абсолютно неуязвимой для голода
Возвращение Приазовья полностью обеспечило продовольственную безопасность России.
Об этом в интервью экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил экс-депутат Верховной рады, перебравшийся после майдана в Крым, политконсультант Дмитрий Выдрин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда начиналась Великая Отечественная война, учёный Ферсман просчитал её результаты по минералогической базе. Он открыл апатиты, и понял, что их внесение в 2,5 раза увеличивает урожайность зерна.
И лучшие урожайные земли – это придунайская низменность. И Приазовье. Мой давний знакомый Жириновский говорил, что если бы у России было Приазовье, то не было бы ни малейшей угрозы голода. Потому что Приазовье способно обеспечивать продовольствием более 100 миллионов человек. И так академик Ферсман закрыл тему голода», – сказал Выдрин.
«А сытый солдат всегда выигрывает у голодного. И после 42 года Красная армия стала кормить своих солдат лучше, чем Вермахт. И кто-то на самом верху сказал, что солдата надо кормить горячей пищей, которой в советских войсках было в два раза больше, чем в немецких.
И тот же Ферсман говорил, что раз у нас есть такая урожайность, в продовольственном факторе нас победить невозможно, даже объединённой Европе», – добавил он.
