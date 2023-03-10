Саакашисты: Грузию ждёт государственный переворот и приход проукраинского правительства

Вадим Москаленко.  
10.03.2023 23:08
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Грузия, Дзен, Политика, Сюжет дня


Прозападная грузинская оппозиция, воодушевленная уступками власти, которая под давлением уличной толпы отказалась от принятия закона об иноагентах, решила развивать наступление – в Киеве в пятницу была проведена пресс-конференция украинского офиса Михаила Саакашвили, продолжающего работу, несмотря на то, что формальный шеф находится в заключении/клинике в Тбилиси.

Истинная цель беспорядков в Грузии – это совершение государственного переворота и приведение к власти в Тбилиси проукраинской партии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-премьер-министр и бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прозападная грузинская оппозиция, воодушевленная уступками власти, которая под давлением уличной толпы отказалась от принятия...

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«Мы сами собираемся, и я уверен, что грузинское общество нас поддержит, начать массовые акции, чтобы добиться смены правительства и прихода к власти в Грузии прозападного, проукраинского правительства. Чтобы Украина не была одной», – сказал Мерабишвили.

Он пообещал, что новое руководство Грузии будет воевать против России и во всём поддерживать киевский режим.

«Мы практически союзники, должны быть вместе, и вместе праздновать победу не только над Россией, но и вступления в ЕС, НАТО, и так далее.  Я уверен, что эта весна и лето будут очень интересными в смысле решения проблем в Грузии», – подытожил политик.

Участники пресс-конференции подтвердили, что параллельно беспорядки в Тбилиси будут преследовать цель освобождения из заключения Михаила Саакашвили, осужденного за тяжкие преступления.

Киевский офис инициировал создание «Списка Саакашвили» с целью осуждения и введения международных санкций против действующего руководства Грузии.

«Международные экономические санкции для участников «Списка Саакашвили» и пророссийских членов правительства и парламента Грузии будут иметь наибольшее влияние для освобождения и возвращения Михаила домой.

«Список Саакашвили» по примеру «Списка Магнитского» будет скоро оглашён. Мы ожидаем от автора «Списка Магнитского» очень скоро этот список, и будем ожидать международные санкции, и украинские санкции», – сказала руководитель офиса Мария Барабаш.

Она пообещала, что украинские сторонники Саакашвили будут направлять обращения в западные инстанции.

«Мы планируем сделать дополнительные обращения в ЕСПЧ, мы планируем включить преступления против Саакашвили в адженду Международного трибунала по Владимиру Путину, это один из шагов «Формулы мира» Зеленского.

Мы планируем продолжать организацию регулярных акций в поддержку Михаила в ключевых местах мира, в частности перед посольствами в Грузии. Будем больше привлекать такие организации, как G7, ОБСЕ, Совет Европы, ООН.

Инициация большого количества медиакампаний в мировых СМИ. Наша инициатива будет направлена на мировые СМИ», – добавила Барабаш.

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