Саакашисты: Грузию ждёт государственный переворот и приход проукраинского правительства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прозападная грузинская оппозиция, воодушевленная уступками власти, которая под давлением уличной толпы отказалась от принятия закона об иноагентах, решила развивать наступление – в Киеве в пятницу была проведена пресс-конференция украинского офиса Михаила Саакашвили, продолжающего работу, несмотря на то, что формальный шеф находится в заключении/клинике в Тбилиси.

Истинная цель беспорядков в Грузии – это совершение государственного переворота и приведение к власти в Тбилиси проукраинской партии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил экс-премьер-министр и бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Мы сами собираемся, и я уверен, что грузинское общество нас поддержит, начать массовые акции, чтобы добиться смены правительства и прихода к власти в Грузии прозападного, проукраинского правительства. Чтобы Украина не была одной», – сказал Мерабишвили.

Он пообещал, что новое руководство Грузии будет воевать против России и во всём поддерживать киевский режим.

«Мы практически союзники, должны быть вместе, и вместе праздновать победу не только над Россией, но и вступления в ЕС, НАТО, и так далее. Я уверен, что эта весна и лето будут очень интересными в смысле решения проблем в Грузии», – подытожил политик.

Участники пресс-конференции подтвердили, что параллельно беспорядки в Тбилиси будут преследовать цель освобождения из заключения Михаила Саакашвили, осужденного за тяжкие преступления.

Киевский офис инициировал создание «Списка Саакашвили» с целью осуждения и введения международных санкций против действующего руководства Грузии.

«Международные экономические санкции для участников «Списка Саакашвили» и пророссийских членов правительства и парламента Грузии будут иметь наибольшее влияние для освобождения и возвращения Михаила домой. «Список Саакашвили» по примеру «Списка Магнитского» будет скоро оглашён. Мы ожидаем от автора «Списка Магнитского» очень скоро этот список, и будем ожидать международные санкции, и украинские санкции», – сказала руководитель офиса Мария Барабаш.

Она пообещала, что украинские сторонники Саакашвили будут направлять обращения в западные инстанции.

«Мы планируем сделать дополнительные обращения в ЕСПЧ, мы планируем включить преступления против Саакашвили в адженду Международного трибунала по Владимиру Путину, это один из шагов «Формулы мира» Зеленского. Мы планируем продолжать организацию регулярных акций в поддержку Михаила в ключевых местах мира, в частности перед посольствами в Грузии. Будем больше привлекать такие организации, как G7, ОБСЕ, Совет Европы, ООН. Инициация большого количества медиакампаний в мировых СМИ. Наша инициатива будет направлена на мировые СМИ», – добавила Барабаш.