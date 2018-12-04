Саакашисты пикетировали посольство Грузии в поддержку боевиков Семенченко

04.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Под стенами посольства Грузии в Киеве сегодня прошел пикет сторонников Михаила Саакашвили, требовавших отпустить боевиков батальона «Донбасс», задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном обороте оружия и подготовке беспорядков.

Под зданием посольства собралось несколько десятков человек в гражданском и камуфляжной форме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Депутат Верховной рады Егор Соболев обвинил в произошедшем в Тбилиси лично Владимира Путина и грузинские власти, которые, якобы, незаконно задержали вооруженных украинских боевиков.

«Украинцы, как и грузины, борются за свою свободу, за право иметь в своих государствах закон и уважение к гражданам. Как и Украине, Грузии очень мешает в этом Россия. Вы видели, какие огромные деньги и силы Россия бросает в Украину, чтобы не дать нашему государству утвердить свободу и закон. То же самое происходит в Грузии. Вы, наверное, знаете, что во время последних событий Владимир Путин делегировал нашего знакомого, по которому давно уже плачет украинская тюрьма, Виктора Медведчука”, – заявил депутат.

По его словам, Медведчук все эти дни провел в Тбилиси, “организовывая массовый подкуп людей и другие спецоперации, одной из которых, очевидно, является эта абсолютно бессмысленная и дикая операция по задержанию наших ребят”.

“То, что сейчас происходит – это позор для официальной тбилисской власти, для тех прокуроров и следователей грузинских правоохранительных органов которые действуют точно такими же методами, какими действовали наши украинские органы. Подозревать их, что они привезли два пистолета – это смешно. Это воины, которые прошли не один бой, проявили себя на войне, они ни в коем случае не позволили бы себе среди мирных граждан нарушать закон.

Мы очень просим наших грузинских братьев и сестер, официальную грузинскую власть не принимать участия в спецоперациях Медведчука и Путина, не сталкивать лбами украинский и грузинский народы. За нашу и вашу свободу!» – заявил Соболев.

В ответ собравшиеся скандировали лозунги: «Свободу нашим ребятам!» и «За нашу и вашу свободу!».

Читайте также: «Задержание Семенченко в Грузии» обрастает новыми подробностями.