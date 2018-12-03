«Задержание Семенченко в Грузии» обрастает новыми подробностями

03.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Одиозный депутат Верховной рады, боевик и экс-соратник беглого президента Грузии Михаила Саакашвили Семен Семенченко вместе со своими соратниками готовил госпереворот в Грузии.

Об этом в своем блоге сообщил украинский журналист Владимир Бойко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, Семенченко вместе с пятью помощниками был задержан грузинской полицией в Тбилиси. Во время обысков у них обнаружили пистолеты Макарова и «Беретта», автоматы и боеприпасы.

Бойко пишет, что задержанные были известны на Украине своими нападениями на журналистов, торговлей оружием, похищениями людей и так далее. В Киеве их деятельность прикрывал депутат Верховной рады Антон Геращенко – соратник министра МВД и противника Саакашвили Арсена Авакова.

«Грузинская полиция задержала, но потом отпустила по требованию посольства США народного депутата Украины Константина Гришина (…он же Семен Семенченко), который 28 ноября 2018 прилетел в Тбилиси на заработки вместе со своей бандой и был задокументирован при закупке оружия и взрывчатки (Гришин подрядился устроить в Тбилиси вооруженное столкновение). Наверное, Костя работает не только на ФСБ, но и на американскую разведку. Талантливый юноша», – написал Бойко.

Эту же информацию в своем блоге подтвердил и советник президента Украины Юрий Бирюков.

«У меня есть… разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, что Семенченко подставил “своих” людей и в последний момент сбежал. Сбежал точно так, так сбежал в Иловайске и в Дебальцево. А завтра грузинский МИД будет высказывать нашим дипломатам за эту гниду, ведь он был в Грузии по официальным документам, как представитель власти Украины», – утверждает Бирюков.

Впрочем, сам Семенченко опровергает свое задержание и обещает помочь арестованным «украинским гражданам» в Тбилиси.

«Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал – фейк. Информация, что я «вылетел из Грузии в неизвестном направлении» – фейк. В связи с задержанием украинских граждан в Тбилиси занимаюсь информированием их семей, организацией адвокатов и выяснением ситуации, которая привела к данной провокации. И нет у меня никакой дипломатической неприкосновенности – здесь я самый обычный иностранец», – написал депутат в своем блоге.

О задержании Семенченко в своем блоге также сообщил, проиллюстрировав свой пост этим снимком, блогер Андрей Дзиндзя, которого связывают с главой МВД Арсеном Аваковым.

Напомним, неделю назад в Грузии состоялись выборы президента страны. Победительницей стала оппозиционная Михаилу Саакашвили политик Саломе Зурабишвили, которая при этом является сторонницей на Евросоюз.

Саакашвили, находящийся в Нидерландах после изгнания с Украины, уже призвал не признавать результаты прошедших выборов.