Саакашвили клянётся в слабости к Тимошенко

13.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Беглый экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили осыпал комплиментами кандидата в президенты Юлию Тимошенко, назвав ее единственным реальным претендентом на кресло главы государства. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Саакашвили вспомнил, как Тимошенко держала его за руку во время судебных заседаний и полетела встречать на границу.

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«Юлия, я думаю, что реальная. У меня к ней своя слабость есть, потому что я ее знаю много лет. Конечно, были часто моменты, когда мы не соглашались, но, с другой стороны, мы разные люди…

Но когда меня лишили гражданства, она сразу проявила солидарность, она прилетела в Варшаву, потом встречала меня на границе с риском политическим. Потом, на следующий день, на нескольких судах со мной сидела, держала меня за руку, поэтому я не могу не иметь к ней чувства благодарности. Я ей лично благодарен.

Вторая история – она реально сильный человек, она реально политик-чистовик. Для нее точно не будет главной мотивацией деньги», – заявил Саакашвили.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили стал образцом политической проституции, выступив с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде в Киеве, где она была объявлена кандидатом в президенты Украины. Буквально за несколько недель до этого Саакашвили называл Тимошенко «кремлевской кукушкой».