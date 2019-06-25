Саакашвили нацелился в мэры Одессы

25.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Если беглый президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «Рух новых сил» будут допущены к выборам в украинский парламент, то смогут отобрать часть голосов у пропрезидентской партии «Слуга народа».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саакашвили может забрать немного голосов у Порошенко, критикуя его. Но «Рух новых сил» больше может отобрать у «Слуги народа», потому что у него тоже много новых, энергичных, молодых и ярких, потому что президент не ведёт кампанию, а Саакашвили будет», – отметил Карасев.

По его мнению, Саакашвили вовсе не надеется пройти в парламент, для него главное – засветиться перед выборами в местные органы власти, чтобы иметь возможность стать мэром Одессы.

«Если «Рух новых сил» допустят, то вряд ли бы они прошли, потому что набрать 5% очень трудно. Но размяться, и, более того, получить статус если не жертвы, то гонений. Ведь не случайно Михаил Саакашвили очень часто бывает в Одессе. Я думаю, к осени, или в первом квартале следующего года нужно ожидать выборы в местные органы власти, выборы мэров. Одесса – хороший город, он уже знает его, а мэр – это избираемая должность, а не назначаемая. Поэтому он уже туда сориентирован», – добавил эксперт.

Напомним, ранее Центризбирком отказал в участии в выборах в украинский парламент беглому экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили вместе с кандидатами от его партии «Рух новых сил».