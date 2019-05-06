Саакашвили нахваливает Лукашенко за отказ поддержать Россию

06.05.2019, Минск, Владимир Гладков

Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным существует конфликт, о чем свидетельствуют неоднократные отказы Минска поддержать Москву во внешнеполитических вопросах.

Такое мнение в интервью спонсируемому Польшей и Великобританией телеканалу «Белсат ТВ» высказал беглый экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Факт остается фактом, что Лукашенко несколько раз в принципиальных моментах не сделал того, чего очень хотел Путин. В вопросе признания Южной Осетии и Абхазии Путин не только всячески нажимал на Лукашенко, тогда был мировой экономический кризис, у Белоруссии были большие проблемы с деньгами, он предлагал тогда 2 миллиарда долларов в обмен на признание, ему это очень нужно было, и Лукашенко отказался – это факт.

Или вопрос с Украиной. Реально ситуация была такая, что Лукашенко не поддержал военную авантюру России на Украине. Если бы поддержал, то Украине пришлось бы очень туго. И он не признает Крым. Поэтому мне кажется, что были знаковые моменты», – пояснил Саакашвили.

При этом Саакашвили отметил, что, совершая антироссийские демарши, Лукашенко часто игнорировал общественное мнение пророссийски настроенных граждан Белоруссии.

«Надо понимать, что Лукашенко это сделал вопреки своему общественному мнению, потому что в Белоруссии российское телевидение выигрывает эту борьбу.

Сам Александр Лукашенко смотрит телеканал «Мир», но в Белоруссии его не смотрят, они смотрят «РТР», «НТВ» и остальные вещи, которые отравляют их.

И по вопросам Украины и Грузии общественное мнение в Белоруссии расходилось часто с мнением президента, и вопреки этому, принципиально, он это делал против нажима, кнута и пряника из Москвы, против настроения значительной части своего общества.

Мне кажется, что он делал это, исходя из высших интересов Белоруссии, исходя из каких-то принципов, которых он придерживается, и нельзя этого не отмечать», – нахваливает Лукашенко беглый грузинский политик.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что у Лукашенко остался год на реализацию Союзного договора с Россией, в противном случае не исключены негативные сценарии.