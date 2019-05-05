Шутки кончились: Лукашенко дали год в Госдуме

05.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия отозвала своего посла Михаила Бабича из Белоруссии под давлением президента Александра Лукашенко, который был недоволен слишком активной работой дипломата, указывавшего на отсутствие шагов Минска по реальному выполнению Союзного договора. У Лукашенко есть год для изменения ситуации, в противном случае не исключены негативные сценарии.

Об этом в эфире «Радио НОД» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отзывают, потому что Лукашенко настоял, потому что Бабич занял очень активную позицию, начал собирать все элиты и влиятельных людей в Белоруссии, начал вести с ними работу по формированию реального Союзного государства, тем более, все было подписано, референдум в Белоруссии прошел.

Пользуясь этим, Бабич начал этот вопрос де-факто реализовывать, а у Лукашенко другие планы, он бы хотел это притормозить, или, если что-то идет, чтобы интеграция шла через него, потому что он хочет собирать свой магарыч.

Поэтому Бабич из-за своей жесткой, профессиональной, бультерьерской позиции вступил в противоречение с Лукашенко, и Лукашенко попросил Владимира Владимировича (Путина – прим. ред.) его отозвать, разговор был в Пекине, и пообещал, что он те задачи, которые решает Бабич, будет делать сам.

То есть он посчитал, что наличие там Бабича, как специального представителя Путина по восстановлению Советского Союза, – это недоверие к нему.

Соответственно, тут ничего не сделаешь, пришлось отзывать Бабича, потому что понятно, что любое государство имеет право сказать, что их этот посол не устраивает.

Лукашенко, насколько я знаю, взял год, чтобы закончить интеграционные процессы, то есть, сделать ту задачу, которую ставил Бабич. Будем смотреть, будет выполнять Лукашенко свои обязательства, или нет.

Все-таки лучше, чтобы мы единое государство с Белоруссией развернули, установили и подняли его статус до союзного, как был Советский Союз, мирным путем, то есть путем договоренности с основными игроками, а Лукашенко, конечно, один из самых основных игроков на территории Белоруссии», – пояснил депутат Госдумы.

По мнению парламентария, в случае дальнейшего саботажа создания Союзного государства, не исключен негативный сценарий дальнейшего развития событий.

«Другая альтернатива – это жесткий сценарий, типа как на Украине, и, конечно, это плохой вариант. Понятно, что восстановление Отечества важнее любых вариантов, как, например, в 41-45 году, но, тем не менее, это был бы плохой вариант.

Но очень сильно помог бы нам в восстановлении Отечества и в том, чтобы ускорить эти процессы, сбор подписей по обращению в суд об отмене незаконных решений 1991 года, что позволит для форсированного создания государства создать и правовые основы.

То есть те, кто против государства – те преступники после решения суда. Сейчас такого, к сожалению, нет. Есть только политические основы и уговоры, где-то с военной силой, как, например, на Украине, в том же Крыму и Приднестровье. Так развивается сценарий формирования единого государства», – резюмировал Федоров.