«Саакашвили не реформатор, а пи***ол!» – украинский миллионер

29.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, возглавивший Исполком реформ на Украине, пытается реализовать в 35-миллионной стране «реформы прошлого века».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, Балашов зарабатывает за счет сдачи в аренду недвижимости в элитном районе Липки и объявлен в России в розыск за подстрекательство к подрыву газопроводов и призывы сделать Донбасс безлюдным.

Миллионер нецензурно высказался в адрес Саакашвили, назвав его обманщиком, деятельность которого привела к тотальному обнищанию Грузии.

«Саакашвили, наш самый главный сейчас реформатор, который тоже говорит про реформы, правда, про реформы грузинские, десятилетней давности, с запашком уже – надо ли Украине реформы 20-го века тащить в реформы 21-го века…

Грузия сейчас является беднейшей страной постсоветского пространства вместе с Азербайджаном, Арменией и Украиной. Так вот, Украина, если хочет стряхнуть с себя это невиданное нашествие коррупционеров, которые питаются от госпредприятий, в том числе и от завода «Антонов» – нам надо избавляться. И от Саакашвили в том числе.

Потому что, по большому счету, никакой он не реформатор. Он пи…бол, потому что поехал «спасать» государственное предприятие и обманывать моих сограждан. Приехав из Грузии сюда, дважды гражданство получив, и продолжает пи…еть нашим гражданам. Вот, кто такой Саакашвили», – заявил Балашов.

В марте 2014 года в России против Балашова было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание за публичные призывы к экстремизму, подстрекательство к убийству двух и более лиц, совершенные по мотивам политической и национальной ненависти или вражды.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 10 марта 2014 года Балашов, выступая на Майдане в Киеве, публично призывал «стрелять в голову» русским с Георгиевскими ленточками на Украине. Кроме того, он призывал взорвать газопровод, обеспечивающий транзит российского газа в Европу.

Во время Русской весны Балашов был одним из украинских политиков, пытавшихся сорвать референдум в Крыму. Прилетев в Симферополь, он начал провокационную акцию перед телекамерой, показывая банан сторонникам воссоединения с Россией. Впоследствии Балашов заявил, что на несколько дней был арестован крымской Самообороной. Вернувшись в Киев, миллионер демонстрировал следы воспитательной беседы на своем лице.