Саакашвили обещает превратить аграрный придаток в ведущую страну Европы

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

В последние годы Украина потеряла свою промышленность, технологии и высококвалифицированные кадры.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Саакашвили уверяет, что по своему «потенциалу» Украина все еще может обогнать Польшу и встать в один ряд с Германией и Францией.

«Можно сделать прыжок и обогнать Польшу, догнать Германию и Францию. Украина по своему потенциалу, валовому ресурсу, по всему остальному будет ведущей страной Европы. Или мы этим будем, или нас уже сегодня превратили в аграрный придаток. Уже технологии исчезли, технологи выехали…

У нас уже технологического нет, остался аграрный придаток. Голландия, которая по размеру такая же, как Одесская область, производит аграрного больше, чем Украина. Украина даже аграрным придатком не будет. А Украина должна быть промышленным хабом, инновационным, суперинтенсивным аграрным хабом, интеллектуальным. И это все будет в ближайшие годы, при нашей жизни, и я хочу в этом участвовать», – заявил Саакашвили.

Напомним, что бежавший от уголовного преследования в Грузии Саакашвили сначала был обласкан на Украине: получил украинский паспорт и стал губернатором Одесской области. Но после своей отставки ушел в оппозицию тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, вследствие чего был лишен украинского гражданства и со скандалом депортирован из страны.

Теперь же новый президент Украины Владимир Зеленский восстановил Саакашвили в украинском гражданстве.