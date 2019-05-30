30.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Саакашвили очень быстро превратится во врага Зеленского

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, приехавший на Украину, рассориться и с новым украинским президентом Владимиром Зеленский, который вернул Саакашвили паспорт Украины.

Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко, мнение которого приводит «Коммерсант».

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«Вернувшись на Украину, Михаил Саакашвили сначала подвергнет беспощадной критике Петра Порошенко и сделает все, чтобы снизить его рейтинг на парламентских выборах. А затем отплатит действующему президенту той же монетой, что и предыдущему, за все добро, что тот сделает для него», – полагает Геращенко.

С этой точкой зрение согласен эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

«Зная характер Саакашвили, думаю, он наживет много врагов и в окружении Зеленского. Зная довольно напряженные отношения Саакашвили с Коломойским и Арсеном Аваковым, который не дал Петру Порошенко использовать административный ресурс на выборах в полную силу, Зеленский пытается показать свою самостоятельность, разрешив такому человеку вернуться в страну», – сказал изданию Гущин.

Напомним, что бежавший от уголовного преследования в Грузии Саакашвили сначала был обласкан на Украине: получил украинский паспорт и стал губернатором Одесской области. Но после своей отставки ушел в оппозицию тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко, в следствие чего был лишен украинского гражданства и со скандалом депортирован из страны.

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