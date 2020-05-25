«Саакашвили опустился до поддакивания чмырю» – львовский журналист

25.05.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, получив должность от главы Украины Владимира Зеленского, обнулил себя как человека.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный львовский журналист-русофоб, телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Саакашвили – это ноль без палочки, человек, который сам себя обнулил. Иметь такой международный авторитет, солидный статус – экс-президент, реформатор, и просто разменяться на подтанцовку к этому мастеру пиара, к этому, вообще, о чём мы говорим? Так себя не уважать, ещё и становиться в защиту!

Я как почитал, что Саакашвили оправдал интервью с Гиркиным, у меня возник вопрос: уважаемый неуважаемый пан Михей, когда у вас Россия оттяпала кусок Грузии, ваши телевидения, если бы они вам принадлежали, делали бы интервью с лидерами оттяпанных территорий? Лезли бы им в одно место без мыла?» – возмутился Дроздов.

«Где ваш генацвальный грузинский гонор и самоуважение? Каким надо быть абсолютным нулём, чтобы сейчас с фамилией Саакашвили, которая является фамилией международного уровня, опуститься до поддакивания, подгавкивания тому всему, чмырю этому. Как это надо себя не уважать, для меня тогда перестаёт существовать человек, с какими бы он заслугами не был.

Извините, но человек, который пошёл на службу во вражескую власть, который просто не вдупляет, что эта вражеская власть, как и предыдущая, просто использует и выкинет, и ещё не исключено, что так же за волосы потянет и выкинет с территории страны – если человек не вдупляет, но так хочет быть где-то при деле, тогда не надо на себя тянуть эту мантию большого реформатора и очень честного человека», – сокрушался львовский журналист.