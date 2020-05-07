Саакашвили получил должность при Зеленском: В Москве обещают ухудшение отношений

07.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский подписал указ о назначении беглого грузинского президента Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Это произошло, несмотря на протесты официального Тбилиси – против Саакашвили в Грузии возбуждены уголовные дела, он признан судом виновным.

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«Президент не лишен чувства юмора: назначить Саакашвили в Нацсоветреформ, на заседании которого состоялась знаменитая схватка «Аваков-Саакашвили» (с историческим «бе-бе-бе», обливаниями водой и метаниями стаканов) может только веселый человек)

Ну, а если серьезно, назначение для Саакшвили – это возвращение в высокую политическую тусовку (Нацсоветреформ собирает всех руководителей государства), без допуска в систему управления (реальных полномочий практически нет)», – отмечает украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российский политолог Алексей Чеснаков полагает, что назначение Саакашвили является шагом для дальнейшего ухудшения отношений Киева и Москвы, а также демонстрирует слабость команды Зеленского.

«Назначение Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины дает несколько важных сигналов. 1. Команда Зеленского не тянет. Демонстрация слабости. 2. Программы никакой нет. Берут человека, а не идеи. 3. Уровень конфликтности внутри власти повышается. 4. Еще один фактор негатива по отношению к России. Очевидный шаг к ухудшению двусторонних отношений», – перечислил Чеснаков.