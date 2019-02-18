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18.02.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Кавказ, Россия, Украина
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Саакашвили рассказал, как Тимошенко хихикала с Путиным и гадила России

Михаил Саакашвили отказался поддержать упреки Виктора Ющенко и Петра Порошенко в адрес Юлии Тимошенко по поводу того, что она во времена премьерства хихикала на встрече с Владимиром Путиным и отказалась открыто встать на сторону Грузии во время войны в августе 2008 года.

На самом деле, правительство Тимошенко оказывало помощь Тбилиси, заявил Саакашвили в интервью экс-редактору издания «Forbes-Украина» журналисту Владимиру Федорину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это чуть сманипулировано. Во-первых, Путин это так подал. Да, в тот момент она, может быть, чисто с точки зрения драматургии допустила ошибку. Но, с другой стороны, реально они нам давали тогда гуманитарную помощь.

Там такая ситуация была – у них была смертельная схватка с Ющенко. Ющенко поступил супер, он приехал в Грузию, он поддержал нас, я ему безмерно благодарен. Но там была такая стычка уже внутри… Но в нашем случае даже ее правительство сразу дало нам гуманитарную помощь, они подумали, что они могут сделать того, что не делал Ющенко.

А Путин, как раз, этим воспользовался. Вот и все – разделяй и властвуй. И, к сожалению, этот имидж остался. Но я не чувствовал, что она против Грузии. Наоборот, еще раз говорю, я же помню, что было», – заявил Саакашвили.

Как сообщал «ПолитНавигатор», еще недавно Саакашвили уличили в политической проституции, выступив с видеообращением в поддержку Юлии Тимошенко на съезде, где она была выдвинута в кандидаты в президенты Украины. Буквально несколько недель до этого Саакашвили называл Тимошенко «кремлевской кукушкой» в эфире телеканала Zik,

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